В результате финансовой «помощи» Молдавии со стороны Евросоюза увеличивается государственный долг, при этом социальные вопросы остаются нерешенными, а их решение переносится на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении молдавской оппозиционной партии «Возрождение», опубликованном в Telegram-канале партии.

«По факту всей финансовой европейской «помощи» к концу каждого года в Молдове лишь увеличивается внешний долг, а реальные трудности и проблемы граждан переносятся из старого года в новый», — говорится в заявлении.

В партии предположили, что европейские кредиты распределяются «только между приверженцами евроинтеграции» — в том числе членами правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

До этого власти Молдавии обязали телеканалы ретранслировать контент европейских телевещателей.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.