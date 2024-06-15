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Водители Ferrari остались без навигаторов

Компания Ferrari убрала из своих автомобилей систему навигации

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Ferrari

Компания Ferrari решила отказаться от навигационных систем в своих автомобилях. Об этом сообщает Carbuzz со ссылкой на главу отдела маркетинга компании Эмануэле Карандо. По его словам, владельцы Ferrari стали предпочитать карты Apple или Google встроенным в машины системам навигации.

«Наши автомобили не используются ежедневно, и мы не хотим, чтобы наши клиенты каждый раз, садясь за руль своего Ferrari, привыкали к системе, которой им придётся пользоваться», — заявил он.

Примечательно, что сервисы Apple CarPlay и Android Auto недавно вошли в базовую комплектацию автомобилей Ferrari. Прежде за них приходилось доплачивать $4,2 тыс.

До этого Ferrari представила новый флагманский суперкар 12Cilindri Spider, который оснащен бензиновым мотором V12 без гибридного привода.

«Концепция автомобиля черпает вдохновение из моделей Ferrari Gran Turismo с открытым верхом 1950-х и 60-х годов. Двенадцатицилиндровый атмосферный двигатель мощностью 830 л.с. дарит уникальные и сенсационные впечатления от вождения», — заявили в компании.

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