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В нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества

Гладков: аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Подача электроэнергии нарушена в Белгородском районе, под отключение попали пять населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, отключение электроэнергии произошло в селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое.

Гладков добавил, что оперативные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны Российской Федерации.

До этого губернатор региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области.

Он добавил, что один из дронов попытался атаковать движущуюся по дороге машину. В результате сброса взрывного устройства загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано. У транспортного средства посечен кузов.

13 июня Вооруженные силы Украины дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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