В Москве открыли памятник Юдашкину

На Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 15 июня, состоялась церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторство монумента принадлежит народному художнику России Андрею Ковальчуку. По его словам, он и Юдашкин вместе служили в армии в начале 80-х годов. Как отметил автор памятника, тогда он никак не мог представить, что Юдашкин станет выдающимся мастером, «которого будет знать весь мир, и столько любви будет у людей к его творчеству».

«Конечно, я не думал, что более чем через 40 лет мне придется делать скульптуру Валентина… К сожалению, он ушел в то время, когда мог создать много красивого, прекрасного и порадовать многих людей своим творчеством», — сказал Ковальчук на церемонии открытия.

Скульптура выполнена в полный рост из бронзы и гранита. У подножия монумента изображены ткань и ножницы, которые являются главными атрибутами профессии Юдашкина.

В церемонии открытия также приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой и дочерьми, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, народные артисты России Александр Розенбаум и Игорь Крутой, певица Зара, дочь модельера Галина Юдашкина с детьми, вдова кутюрье Марина Юдашкина и другие.

До этого Марина Юдашкина рассказала, что стоимость памятника модельеру составила 2 млн рублей.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

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