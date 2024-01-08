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Почти половина американцев ожидает беспорядков на выборах 2024

Опрос YouGov: 49% американцев ожидают беспорядков на выборах

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Julio Cortez/AP

Около половины жителей США (49%) ожидают повторения беспорядков в стране по итогам выборов 2024 года в США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov совместно с американским телеканалом CBS.

«Многие американцы обеспокоены перспективами мирной передачи власти в Америке: половина страны ожидает насилия со стороны той стороны, которая проиграет на будущих выборах», - говорится в сообщении.

По данным опроса, 51% американцев считает, что передача власти пройдет мирно. Кроме того, согласно данным опроса, 70% жителей США уверены, что демократия в стране находится под угрозой перед выборами.

Опрос проводился в США в период с 3 по 5 января среди 2157 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет около 2,8 процентного пункта.

До этого президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.

Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

Ранее в США сообщили, что стратегия Байдена по молодым избирателям лежит в руинах.

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