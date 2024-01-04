В США заявили, что стратегия Байдена по молодым избирателям лежит в руинах

Обозреватель журнала New York Magazine Джонатан Чейт в своей колонке выразил точку зрения, что стратегия действующего президента США Джо Байдена по мобилизации молодых избирателей и национальных меньшинств на будущих выборах «лежит в руинах».

Он ссылается на данные опросов, которые демонстрируют большую поддержку среди молодых избирателей и национальных меньшинств Дональда Трампа, нежели Джо Байдена.

«Немыслимое стало, по крайней мере на данный момент, неоспоримым… Прогрессивное движение сделало гигантскую ставку на мобилизацию молодых избирателей. Эта стратегия, основанная на оптимистичных надеждах и огромных суммах денег, сейчас лежит в руинах», — говорится в тексте.

Кроме этого, по мнению автора, демократы ошибочно полагали, что расовая принадлежность станет «определяющим фактором» на будущих выборах, однако чернокожие американцы и выходцы из Латинской Америки придерживаются более умеренных взглядов, чем белые либералы.

«Опасность не в том, что молодые избиратели, сильно деморализованные Байденом, будут просто сидеть сложа руки в 2024 году. Проблема в том, что они на самом деле будут голосовать за республиканцев», — констатировал Чейт.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена продолжает падать среди ключевых групп американцев.