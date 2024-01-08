В Кремле заявили об окончательном повороте России на Восток

Россия больше никогда не повернется к Западу, даже если Соединенные Штаты и Евросоюз откажутся от санкций против РФ. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

«Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — сказал Титов, добавив, что на Востоке с Москвой не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения.

По словам Титова, причина отказа от отношений с западными странами не в обиде или злопамятстве, а в том, что Запад – пройденный этап для России.

Именно глобальный Юг, по словам чиновника, развивается наиболее динамично, так как там находятся основные людские резервы и появляются новейшие технологии.

До этого в Белоруссии завили, что Москва и Минск намерены развивать сотрудничество и взаимодействие с глобальным Югом и Востоком. Речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее слова Запада об интересе развивать глобальные Юг и Восток сочли болтовней.