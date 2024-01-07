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Трамп не был заинтересован в остановке насилия в ходе штурма Капитолия

ABC: Трамп не хотел остановить насилие во время штурма Капитолия

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Mike Blake/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не был заинтересован в том, чтобы остановить насилие во время штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации источника, команда специального прокурора Джека Смита узнала подробности о тех событиях от бывшего соратника Трампа Дэна Скавино. Он рассказал, что Трамп ничего не делал, чтобы остановить насилие. По его словам, Трамп молча сидел, скрестив руки и смотря в телевизор. Также Скавино заявил, что Трамп был очень зол из-за того, что у него «украли» результаты президентских выборов.

6 января 2021 года сторонники Трампа, протестуя против итогов президентских выборов, на которых победил Байден, вошли в здание Капитолия. В итоге пострадали несколько человек, не обошлось без летальных случаев как со стороны митинговавших, так и со стороны полиции. На участников штурма завели дела, а суды выносили им приговоры вплоть до 10 лет лишения свободы.

7 января текущего года Трамп призвал Байдена освободить участников штурма Капитолия.

Ранее стало известно, что помогло Трампу в президентской гонке.

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