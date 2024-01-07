Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Байден может уничтожить США до выборов

Трамп предупредил, что Байден может развязать войну и уничтожить США до выборов

close
100%
Carlos Barria/Reuters, коллаж

Бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов, передает РИА Новости РИА Новости.

«Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За 10 месяцев они (администрация Джо Байдена. — «Газета.Ru») могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал политик.

Также Трамп заявил, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так как умеет ладить с мировыми лидерами, в отличие от Байдена. Он добавил, что является единственным кандидатом в главы государства, которому по силам спасти Соединенные Штаты.

До этого бывший президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего главу страны Джо Байдена усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в США сообщили об очередной неудаче Байдена.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами