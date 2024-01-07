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Выборы в Бангладеш проходят в условиях повышенных мер безопасности

ТАСС: в Бангладеш начались всеобщие выборы, часть оппозиции их бойкотирует

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Michael Runkel/Global Look Press

В Бангладеш начались всеобщие выборы. Об этом сообщает ТАСС.

В выборах могут принять участие около 120 млн человек. Всего работают 42 тыс. избирательных участков. За 350 мест в парламенте будет бороться 1971 кандидат, при этом крупнейшая оппозиционная партия страны — Националистическая партия Бангладеш (BNP) — решила бойкотировать выборы. Вместо нее оппозицию представляет Национальная партия Бангладеш (Jatiya Party). По мнению экспертов, правящая партия «Авами лиг», вероятнее всего, вновь одержит победу.

Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности. BNP объявила всеобщую забастовку, уже на 14 избирательных участках произошли поджоги.

В преддверии выборов в стране начались митинги и акции протеста работников текстильной промышленности, которые требуют поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрыты от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что оказало влияние на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее стало известно, чем грозят России протесты в Бангладеш.

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