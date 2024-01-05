Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-спикер Госдумы Даванков зарегистрирован кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировал вице-спикера Госдумы Даванкова кандидатом в президенты РФ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который был выдвинут кандидатом в президенты РФ партией «Новые люди», зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве претендента на эту должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседании комиссии.

24 декабря фракции Госдумы «Новые люди» и «Партия роста» выдвинули единого кандидата для участия в выборах президента России в марте 2024 года. Им стал Даванков, который участвовал в выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года и набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти.

25 декабря он подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах.

8 декабря ЦИК утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами