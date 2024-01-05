Вице-спикер Госдумы Даванков зарегистрирован кандидатом в президенты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который был выдвинут кандидатом в президенты РФ партией «Новые люди», зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве претендента на эту должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседании комиссии.

24 декабря фракции Госдумы «Новые люди» и «Партия роста» выдвинули единого кандидата для участия в выборах президента России в марте 2024 года. Им стал Даванков, который участвовал в выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года и набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти.

25 декабря он подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах.

8 декабря ЦИК утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.