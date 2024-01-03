В МИД РФ обвинили Украину в применении тактики терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина использует тактику терроризма, атакуя гражданские объекты. Об этом она сказала в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, Киев прибегает к тактике не просто экстремизма, но и терроризма, нанося удары по гражданским объектам и населению. Также Захарова подчеркнула, что Киев сознательно отходит от принципов гуманитарного права, правил ведения войны, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Член комитета Госдумы РФ по безопасности Адальби Шхагошев говорил, что атака на Белгород является коллективным государственным терроризмом, с которым Россия справится.

Депутат подчеркнул, что у России есть большой опыт борьбы с терроризмом, поэтому она справится и с таким его проявлением.

Телеканал RT сообщал, что начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле Белгорода 30 декабря лично от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.