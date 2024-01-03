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Украина вышла из заключенного в Москве соглашения о шифровании

Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи СНГ

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РИА «Новости»

Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи, заключенного в 1996 году в рамках СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи Содружества независимых государств, заключенного 18 октября 1996 года в Москве», — написал Мельничук.

19 декабря на Украине одобрили выход из соглашения СНГ о взимании косвенных налогов. Документ был подписан 25 ноября 1998 года и ратифицирован Верховной радой 20 апреля 2000 года.

7 ноября Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года.

23 августа Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.

Ранее Лукашенко заявил об изменившихся взглядах Зеленского на украинский конфликт.

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