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В Литве заявили, что результат, на который рассчитывал Запад на Украине, не достигнут

Шимоните: результат, на который рассчитывали на Украине США и ЕС, не достигнут

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IngridaSimonyte/X

Результат, на который рассчитывали западные союзники Украины, достигнут не был. Об этом заявила в эфире национального гостелерадио LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — отметила глава литовского правительства.

По ее мнению, эту ситуацию следует учитывать при дальнейшем планировании. Шимоните обратила внимание, что сценарий изменился с началом наступательных действий Украины.

Премьер-министр предрекла, что 2024 год будет сложным «как в военном, так и в политическом смысле».

В начале декабря в Литве призвали конгресс США одобрить помощь Украине. По словам Шимоните, в США на уровне риторики не возникает никаких сомнений относительно поддержки Украины, однако вопрос финансирования стал заложником внутренней политики.

До этого она заявляла, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь «победой» Киева.

До этого глава Литвы рассказал, как президентство изменило его жизнь.

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