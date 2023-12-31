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Си Цзиньпин заявил о необходимости воссоединения Китая с Тайванем

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, воссоединение является исторической необходимостью, а люди по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить «великую славу национального возрождения».

До этого министерство обороны КНР обвинило правительство Тайваня в умышленном раздувании военной угрозы со стороны Китая ради победы правящей партии на выборах, которые состоятся на острове 13 января.

Отмечается, что грядущие президентские и парламентские выборы на Тайване будут определять отношения острова с Пекином, который за последние четыре года усилил военное давление.

Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Пекине, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в напряженности виновато правительство Тайваня.

18 декабря Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.

Позже власти острова сообщили о «вторжении» китайских самолетов в зону Тайваньского пролива.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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