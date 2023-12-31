Опрос показал отношение британцев к выходу из Евросоюза

Большинство британцев полагают, что выход Лондона из Европейского союза (ЕС) отрицательно сказался на экономике страны, привел к росту цен в магазинах и помешал попыткам правительства контролировать иммиграцию. Это следует из опроса Opinium, проведенного к третьей годовщине Брексита, пишет The Guardian.

«Опрос более 2000 избирателей Великобритании выявил поразительно низкое число людей, которые считают, что Брексит принес пользу им или стране», — говорится в тексте.

Как следует из опроса, лишь каждый десятый британец считает, что выход из Евросоюза положительно повлиял на их финансовое состояние, в то время как 35% опрошенных считают, что подобное решение плохо отразилось на их финансах.

Еще 9% опрошенных заявили, что Брексит пошел на пользу Национальной службе здравоохранения, в то время как 47% высказали противоположное мнение.

Только 7% британцев считают, что выход из ЕС помог снизить цены в магазинах, против 63%, которые считают, что он стал фактором, способствующим росту инфляции и кризиса стоимости жизни.

«Опрос показывает, что спустя семь с половиной лет после референдума британская общественность теперь рассматривает Брексит как провал. Только 22% избирателей считают, что это было хорошо для Великобритании в целом», — отмечается в материале.

До этого лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что в случае выхода из состава королевства страна присоединится к ЕС.

Ранее в Европе выход Британии из ЕС описали фразой «мы облажались».