В Европе выход Британии из ЕС описали фразой «мы облажались»

Выход Великобритании из Евросоюза был ошибкой, призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с изданием Politico.

«Я постоянно говорю своим детям: «Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять». Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно», — сказала она.

По данным издания, за возвращение в ЕС выступают многие жители королевства. По данным одного из приведенных Politico опросов, 48% британцев поддерживают это решение.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула Евросоюз после 47 лет членства в организации.

Переходный период Brexit, когда в Британии все еще действовали нормы и законы Евросоюза, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря 2020 года.

До этого лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что в случае выхода из состава королевства страна присоединится к ЕС.

Ранее источники The Telegraph рассказали, что США и Британия подталкивают ЕС к приему Украины в блок.