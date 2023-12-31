Вице-премьер Абрамченко пожелала россиянам исполнения сокровенных желаний

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поздравила жителей России с наступающим Новым годом. Ее пожелания опубликовало РИА Новости.

«<...> Чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения — другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер также пожелала россиянам крепкого здоровья и стать лучшей версией себя, самореализоваться.

До этого президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом европейских лидеров. Поздравления получили двое — сербский лидер Александар Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан. Путин подтвердил настрой на продолжение конструктивного и прагматичного взаимодействия двух стран, которое позволит воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с Новым годом лидера КНДР Ким Чен Ына.