Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание. Трансляция заседания велась на сайте Всемирной организации.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание», — сказал он.

Также он призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт, который был совершен с использованием касетных боеприпасов, запрещенных в большинстве западных государств. Кроме этого он призвал их публично дистанцироваться от Киева и его западных союзников.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.