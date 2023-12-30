Постпред РФ прокомментировал молчание комиссара ООН по поводу удара по Белгороду

Молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по теме массированного обстрела Белгорода со стороны Украины является позором, он не имеет права занимать этот пост. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов, его слова передает Telegram-канал российской миссии в Женеве.

В заявлении Гатилова говорится, что РФ непросто выстраивать адекватные отношения с Верховным комиссаром ООН по правам человека его Управлением (УВКПЧ). После обстрела Белгорода можно увидеть один из хороших примеров почему так происходит, отметил он.

По его словам, реакция Тюрка на вчерашние российские удары по украинским военным целям не заставила себя ждать, однако сегодня со стороны него нет комментариев с осуждением того, что Украина применила ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении по центру Белгорода в предновогодний день.

«Конечно же подобной реакции нет и не будет. Однозначную политическую ангажированность Ф.Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать. Для международного правозащитника это — позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность», — считает дипломат.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по факту обстрела российского города.

30 декабря в ООН после атаки на Белгород заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.