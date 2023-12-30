Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прилепин призвал помнить об обстреле Белгорода в переговорах по конфликту на Украине

Прилепин посоветовал России помнить об обстреле Белгорода при переговорах

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

России нельзя забывать о массированном обстреле Белгорода, когда поднимется вопрос о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил писатель Захар Прилепин.

«Когда у нас затеются «переговоры» — надо бы не забыть этот день... Потому что разговор о переговорах неизбежно затеется в новом году. И подписать переговорные документы должен будет тот человек, который через пару часов после обстрела Белгорода, назвал россиян «подонками» и поставил цель «перенести войну в РФ», — написал Прилепин.

МИД РФ призвал международное сообщество осудить обстрел Белгорода. Также в МИД сообщили, что все организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут неотвратимое наказание.

Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода, начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или в 16:00 по нью-йоркскому.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода было повреждено более 100 автомобилей, а также большое количество коммерческих объектов.

Ранее в Белгороде отменили культурные мероприятия после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами