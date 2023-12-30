Прилепин призвал помнить об обстреле Белгорода в переговорах по конфликту на Украине

России нельзя забывать о массированном обстреле Белгорода, когда поднимется вопрос о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил писатель Захар Прилепин.

«Когда у нас затеются «переговоры» — надо бы не забыть этот день... Потому что разговор о переговорах неизбежно затеется в новом году. И подписать переговорные документы должен будет тот человек, который через пару часов после обстрела Белгорода, назвал россиян «подонками» и поставил цель «перенести войну в РФ», — написал Прилепин.

МИД РФ призвал международное сообщество осудить обстрел Белгорода. Также в МИД сообщили, что все организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут неотвратимое наказание.

Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода, начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или в 16:00 по нью-йоркскому.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода было повреждено более 100 автомобилей, а также большое количество коммерческих объектов.

Ранее в Белгороде отменили культурные мероприятия после атаки ВСУ.