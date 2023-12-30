В России оценили сроки подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения сами определят место и время подписания мирного договора. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что другие страны не вправе решать за Баку и Ереван, когда это произойдет.

При этом Галузин напомнил, что Россия не может безучастно смотреть на происходящее на Южном Кавказе, исторически регион связан с российским государством. Он также высказал мнение, что Российская Федерация является единственной страной на Южном Кавказе и в мире, которая поддерживает союзнические отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Галузин подчеркнул, что судьбу южнокавказского региона должны определять те, для кого он является общим домом, никто другой не сможет открыть путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье.

27 декабря стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Днем ранее председатель армянского парламента Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к подписанию и Баку этому способствует.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.