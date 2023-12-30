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В Британии предрекли США «отвратительные» выборы 2024 года

FT: выборы в США будут отвратительными из-за взаимных обвинений Байдена и Трампа

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Reuters

Американские выборы в 2024 году могут стать «самыми отвратительными в истории США», поскольку экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, в следующем году представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны «преступной семьи» президента США Джо Байдена. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Его (Трампа. – прим. ред.) кампания против Джо Байдена превратится в самые отвратительные президентские выборы в истории США», — пишет издание.

Как подчеркивает газета, президентская гонка будет напряженной, и Трамп «будет осужден в уголовном порядке по крайней мере в одном из своих четырех судебных процессов».

При этом, несмотря на «заметное старение», Байден, возможно, победит, так как «большинство отвергнет Трампа, нежели поддержит второй срок Байдена».

До этого в предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа назвали отстранение бывшего главы государства от праймериз попытками вмешательства в выборы и нападением на демократию.

Ранее отстранение Трампа от выборов в Мэне связали с «марксистами».

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