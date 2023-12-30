В России выразили готовность к новым санкциям Евросоюза

Россия готова к новым санкциям Европейского союза, эффективность которых значительно снижается, а арсенал оскудевает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

«Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. «Бумеранговый» ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам», — заявил Биричевский.

Он добавил, что в МИД придерживаются комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов — в первую очередь, с точки зрения собственных экономических интересов.

До этого доля рубля в российской внешней торговле увеличилась до 40%, на доллар и евро уже приходится менее 30% против недавних 90%.

Ранее стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.