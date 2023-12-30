Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России выразили готовность к новым санкциям Евросоюза

МИД России заявил, что страна готова к новым санкциям Евросоюза

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Россия готова к новым санкциям Европейского союза, эффективность которых значительно снижается, а арсенал оскудевает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

«Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. «Бумеранговый» ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам», — заявил Биричевский.

Он добавил, что в МИД придерживаются комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов — в первую очередь, с точки зрения собственных экономических интересов.

До этого доля рубля в российской внешней торговле увеличилась до 40%, на доллар и евро уже приходится менее 30% против недавних 90%.

Ранее стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами