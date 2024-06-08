Талибы посетят форум Минпросвещения в РФ

Новая делегация талибов (организация запрещена в России)* посетит международный форум министров образования «Формируя будущее» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Страна нуждается в инженерах, рабочих специалистах. Нужны квалифицированные кадры в социальные учреждения, а также организация обучения молодежи. Россия в этом активно помогает», — поделился глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин.

В настоящее время одна делегация талибов уже находится в России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) «Талибана» Хайбатулла Ахундзада может посетить исламский форум в Казани.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что над вопросом исключения «Талибана» из списка террористов трудятся представители различных российских ведомств.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).