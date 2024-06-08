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В Боливии заинтересовались поставками сырья и топлива из России

Президент Боливии обсудил с «Роснефтью» поставки из России

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David Mercado/Reuters

Президент Боливии Луис Арсе обсудил с «Роснефтью» поставки из России жидких углеводородов. Об этом боливийский лидер написал в социальных сетях.

«Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании «Роснефть» - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России», — пишет Арсе.

Переговоры Арсе и представителей «Роснефти» проходили в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого президент Боливии Луис Арсе в рамках выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию Соединенных Штатов.

По его мнению, сегодня мировой порядок переходит к справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.

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