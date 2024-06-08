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Шиитская милиция «Хезболлы» взяла ответственность за атаки на войска Израиля

«Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ в пограничных районах Верхней Галилеи

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Marwan Naamani/Global Look Press

Шиитская милиция «Хезболлы» атаковала позиции израильской армии (ЦАХАЛ) в пограничных районах Верхней Галилеи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал формирования.

«В пятницу вечером в 23:25 моджахеды Исламского сопротивления атаковали ракетным оружием скопление израильских вражеских солдат в треугольнике Эт-Тахит», — говорится в сообщении.

Шииты обстреляли артиллерийскую базу противника в Хирбет-Маере. Одно военно-транспортное средство было подбито с помощью противотанковых управляемых ракет возле поселения Нетува и нападении на казарму в Биркет-Рише.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Тель-Авив готов к «мощным» действиям против боевиков «Хезболлы» на северном фронте, вблизи Ливана.

Ранее США обещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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