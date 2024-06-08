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В Британии заявили, что Кэмерон стал жертвой пранка

Глава МИД Британии Кэмерон попался на розыгрыш пранкеров

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Hannah Mckay/Reuters

Министр иностранных дел Британии, экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

В сообщении британского внешнеполитического ведомства указано, что разговор Кэмерона с пранкерами состоялся в «последние дни», а также то, что пранкеры скрывались под личиной экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам представителей британского МИД, Кэмерон прекратил разговор после того, как заподозрил, что собеседник является мошенником — «Порошенко» запросил у Кэмерона конкретные данные третьих лиц.

Кто именно разыграл Кэмерона, о чем он разговаривал и каким образом пранкеры сумели дозвониться до главы британского внешнеполитического ведомства — не уточняется.

До этого глава ВЭФ Клаус Шваб в разговоре с пранкерами рассказал, как решить конфликт на Украине.

Ранее западные страны призвали не игнорировать сигналы России о возможности переговоров.

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