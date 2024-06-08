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На Западе заявили, что помощь Киеву не оказала решающего воздействия на боевые действия

NYT: помощь Запада не повлияла на боевые действия на Украине

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Evgeniy Maloletka/AP

Западная помощь не оказала решающего воздействия на ход боевых действий на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает старший научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роб Ли, российским войскам удалось сохранить преимущество в вооружении и живой силе, что позволит ей наступать в течение всего года.

При этом, американской военной помощи украинским войскам хватает только, чтобы стабилизировать оборону, подчеркивает Ли. Преимущество в артиллерии остается за Россией.

«Решение [президента США Джо] Байдена произвело главное изменение не на поле боя, а на другие страны, которые последовали его примеру», — добавил старший научный сотрудник по наземным войнам в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Германия рассмотрит возможность отправки четвертой системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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