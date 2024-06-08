Названы популярные продукты, которые стоит исключить из рациона

Чипсы, сладкая газировка, фастфуд, сосиски и колбасы, маргарин — все эти продукты уже давно попали в черный список тех, кто заботится о своем здоровье. Однако, многие, на первый взгляд полезные продукты, могут скрывать в себе токсичные вещества, и их потребление может оказаться опасным. Об этом «Газете.Ru» рассказал Камиль Вильданов, сооснователь сети инфузионной терапии Biorise.

Первый такой продукт — йогурты с добавками и фруктовыми наполнителями.

«Натуральный йогурт — это кладезь пробиотиков и отличный помощник для пищеварения. Но многие коммерческие йогурты содержат огромное количество сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. К тому же, они часто лишены натуральных пробиотиков из-за пастеризации. Поэтому внимательно читайте состав и выбирайте натуральные продукты», — рассказал он.

В этом списке также есть и гранола.

«Кажется, что гранола — это идеальный выбор для здорового завтрака. Но будьте осторожны: не вся гранола одинаково полезна. В некоторых вариантах содержится слишком много сахара, насыщенных жиров и токсичных красителей. Высокая калорийность порции может нанести вред здоровью и фигуре», — добавил эксперт.

Третий продукт — смузи и фруктовые соки.

«Смузи и соки кажутся идеальным способом потребления фруктов и овощей. Но это верно лишь в том случае, если они приготовлены сразу перед употреблением. Многие магазинные варианты содержат много сахара и калорий. В них часто отсутствует клетчатка, важная для пищеварения, что может привести к резким скачкам уровня сахара в крови. Важно отметить, что день вообще не стоит начинать со стакана апельсинового фреша, на самом деле это худшее решение, так как он увеличивает кислотность и ведет к резкому скачку сахара. Фреши фрукты лучше оставить после еды», — рассказал специалист.

Помимо этого, растительное масло, такое как канола, воспринимается как здоровая альтернатива сливочному маслу. Однако, такие масла проходят многоступенчатую обработку с использованием химических растворителей и высоких температур. Это приводит к образованию трансжиров и потере питательных веществ. Выбирайте нерафинированные масла холодного отжима.

«А энергетические батончики часто рассматриваются как удобный и полезный перекус. Но многие из них содержат много сахара, сиропов и искусственных добавок. По количеству калорий они могут не уступать шоколадным батончикам, что делает их не лучшим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем», — подчеркнул специалист.

Еще одна популярная категория товаров — обезжиренные продукты.

«Обезжиренные продукты популярны среди тех, кто стремится к снижению веса. Но для улучшения вкуса в них часто добавляют больше сахара и углеводов. Это может привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови. Предпочитайте продукты с натуральным содержанием жира», — рекомендовал эксперт.

ПП десерты же хоть и не содержат сахара, но все так же калорийны.

«У людей возникает иллюзия, что их можно съесть больше и не будет вреда для фигуры, но они, также как и обычные десерты, в большом количестве приводят к ожирению. Поэтому более здоровый выбор — один традиционный десерт из натуральных продуктов», — подчеркнул он.

Есть несколько признаков того, что организму человека необходим детокс, которыми не стоит пренебрегать. Среди них: проблемы с пищеварением, постоянная усталость и слабость, проблемы с кожей, сложность или невозможность сбросить лишний вес, нарушения сна, проблемы с настроением и ухудшение памяти,частые головные боли, а также неприятный запах изо рта и от тела.

Очищение организма от токсинов может значительно улучшить самочувствие. Эксперт рекомендовал включить в рацион следующие продукты: зеленый чай (содержит антиоксиданты), лимон (богат витамином С и антиоксидантами), имбирь (улучшает пищеварение и циркуляцию крови, способствует выведению токсинов), свекла (содержит бетаин и пектин, поддерживающие детоксикацию печени и очищение организма), чеснок (обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогает очищать кровь), авокадо (содержит глутатион, который помогает печени в процессе детоксикации), и капуста (богата витаминами и антиоксидантами, стимулирует выведение токсинов и улучшает пищеварение).

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