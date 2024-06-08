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Украинские власти предупреждают, что лето будет для жителей страны очень жарким

Власти Украины призвали бизнес сократить потребление электроэнергии

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Shutterstock/M-Production

Власти Украины призвали бизнес сократить потребление электроэнергии ради того, чтобы улучшить баланс энергопотребления. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в социальных сетях, ссылаясь на призыв премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль объявил о том, что в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий Кабмина, министерств, а также всех центральных органов исполнительной власти.

«Призываем то же самое сделать местное самоуправление и бизнес там, где это возможно. Это позволит нам давать больше электроэнергии населению. Отдельно обращаюсь к местным властям о разумном ограничении уличного освещения и парков, вывесок, рекламы. Все это тоже следует ограничить», — заявил Шмыгаль.

До этого The Washington Post сообщила, что после ударов Вооруженных сил России по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась.

Ранее украинский энергохолдинг потерял около 86% мощностей.

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