Украинские власти предупреждают, что лето будет для жителей страны очень жарким

Власти Украины призвали бизнес сократить потребление электроэнергии ради того, чтобы улучшить баланс энергопотребления. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в социальных сетях, ссылаясь на призыв премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль объявил о том, что в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий Кабмина, министерств, а также всех центральных органов исполнительной власти.

«Призываем то же самое сделать местное самоуправление и бизнес там, где это возможно. Это позволит нам давать больше электроэнергии населению. Отдельно обращаюсь к местным властям о разумном ограничении уличного освещения и парков, вывесок, рекламы. Все это тоже следует ограничить», — заявил Шмыгаль.

До этого The Washington Post сообщила, что после ударов Вооруженных сил России по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась.

Ранее украинский энергохолдинг потерял около 86% мощностей.