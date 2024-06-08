Экс-главу «Автодора» могут посадить на 14 лет

Бывшему главе «Автодора» Сергея Кельбаха могут посадить на 14 лет за ущерб государству в размере 2 млрд рублей. Об этом пишет »Коммерсантъ».

По делу Кельбаха уже состоялось 70 судебных заседаний. В ходе них гособвинитель запросил для него 14 лет лишения свободы из 15 возможных по трем пунктам обвинения.

Следствию в отношении Кельбаха предшествовали неоднократные претензии Счетной палаты и общественных деятелей. В октябре 2018 года после срыва пуска первого участка ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) президент России Владимир Путин потребовал проверить причины задержки и обоснованность запроса «Автодора» на увеличение стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд руб.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Также его обвиняют в том, что в 2017 году он завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд руб. Третий эпизод обвинения касается необоснованной оплаты ОАО «Союздорпроект» не предусмотренной федеральной целевой программой разработки документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД на сумму 132,6 млн руб.

До этого прокуратура Ростовской области подала в суд на «Автодор» из-за ям на М-4 «Дон».

Ранее «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%.