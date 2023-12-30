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Россия предупредила Запад о плохих новостях с Украины в ближайшее время

Небензя: Киев и Запад ждут самые плохие новости на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Угроза, создаваемая странами НАТО с территории Украины, будет безусловно устранена военными или дипломатическими методами. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских «прокси» новостей», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что новые пакеты финансовой помощи со стороны США или Евросоюза не смогут предотвратить такое развитие событий и лишь оттянут наступление неизбежного.

По его мнению, ставка на решение украинского вопроса на поле боя оказалась ошибочной и провальной, а военная победа над Россией — цель абсолютно недостижимая.

27 декабря Небензя заявил, что у РФ нет сомнений в причастности США и ЕС к «евромайдану».

Ранее Небензя назвал Украину ЧВК в руках Запада, которая должна разрушить Россию.

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