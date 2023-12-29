МИД РФ ответил на исключение Талибана* из числа экстремистских организаций в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на выход Афганистана из международной изоляции после исключения Талибана (организация запрещена в России) из числа экстремистских организаций в Казахстане. Соответствующая публикация размещена на сайте МИД РФ.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», — подчеркнула она.

Также Захарова выразила надежду на то, что это решение будет способствовать урегулированию внутренних конфликтов и национальному примирению в Афганистане.

До этого представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал признание «Талибана» суверенным правом Казахстана.

«Талибан» — исламистское ультраправое религиозно-политическое движение. Оно признано террористическим и запрещено в большинстве стран мира, включая Россию. В 2021-м США вывели свои войска из Афганистана и талибы военным путем захватили власть в стране.

28 сентября Кабулов заявил, что Россия в свое время «погорячилась», внеся Талибан в список запрещенных организаций, поскольку он «переквалифицировался» в национальное движение.

При этом дипломат отметил, что у России были претензии к Талибану из-за признания правительства Ичкерии и создания тренировочных лагерей для террористов.

Ранее дипломат Кабулов назвал преждевременными разговоры о признании «Талибана» в РФ.