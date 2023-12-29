В Германии развернут избирательные участки на выборах президента России

На базе российского посольства в Берлине и генконсульства в Бонне будут развернуты участки для голосования на президентских выборах РФ в 2024 году. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, слова которого передает РИА Новости.

«В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне», — сказал Нечаев.

29 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в 2024 году.

В этот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента РФ Владимира Путина поддерживают представители совершенно разных возрастных категорий, включая детей и молодежь.

До этого стало известно общее число доверенных лиц Владимира Путина.

Ранее Песков рассказал, что решение граждан о подписях в поддержку выдвижения Путина на предстоящие выборы главы государства является личным делом каждого.