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Посол Казахстана назвал четыре фактора дружбы Астаны с Москвой

Посол Казахстана Абаев: у дружбы Астаны с Москвой есть четыре фактора

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Depositphotos

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев заявил, что у дружбы двух стран есть четыре фактора. Их он назвал в интервью «Независимой газете».

По его словам, это — лидерство двух стран в Средней Азии, особая связь между казахским и русским народом, взаимовыгодность экономического сотрудничества и общность культурных ценностей.

26 декабря сообщалось, что власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве трех теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Отмечается, что строительство ТЭЦ завершится в 2027 году. Соглашения были подписаны в в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург.

До этого Касым-Жомарт Токаев заявил о предложении Астаны провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран.

Ранее Путин рассказал о росте взаимной торговли в ЕАЭС.

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