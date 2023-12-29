Нарышкин поручил помешать зарубежному вмешательству в выборы президента

Служба внешней разведки России обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в видеообращении к сотрудникам СВР, опубликованном на сайте спецслужбы.

«В новом году состоится важное политическое событие – выборы президента. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению народа», — заявил Нарышкин.

29 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента РФ Владимира Путина поддерживают представители совершенно разных возрастных категорий, включая детей и молодежь.

В этот же день Песков рассказал, что решение граждан о подписях в поддержку выдвижения Путина на предстоящие выборы главы государства является личным делом каждого.

28 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина из 346 человек на предстоящих выборах главы государства.

Ранее стало известно, что предвыборный сайт Путина начал работу.