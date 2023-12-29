Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нарышкин поручил помешать зарубежному вмешательству в выборы президента

Нарышкин: СВР обязана не допустить попыток вмешательства в выборы президента РФ

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Служба внешней разведки России обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в видеообращении к сотрудникам СВР, опубликованном на сайте спецслужбы.

«В новом году состоится важное политическое событие – выборы президента. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению народа», — заявил Нарышкин.

29 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента РФ Владимира Путина поддерживают представители совершенно разных возрастных категорий, включая детей и молодежь.

В этот же день Песков рассказал, что решение граждан о подписях в поддержку выдвижения Путина на предстоящие выборы главы государства является личным делом каждого.

28 декабря секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина из 346 человек на предстоящих выборах главы государства.

Ранее стало известно, что предвыборный сайт Путина начал работу.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами