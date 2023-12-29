Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о риске провала проамериканской политики Аргентины после отказа от БРИКС

Сенатор Пушков: политика Аргентины становится прозападной и рискует провалиться

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Аргентина после отказа от вступления в БРИКС рискует усугубить и без того катастрофическое положение в экономике, при этом решение аргентинского президента Хавьера Милея отказаться от вступления в БРИКС и сближения с РФ и КНР говорит о «проамериканской модели поведения» страны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Заявив об ориентации на США и отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения в БРИКС, президент Аргентины Хавьер Милей превращает ее в некую проамериканскую модель поведения в современном мире», - подчеркнул Пушков.

По его словам, «экономическое положение Аргентины катастрофическое», поэтому стране на фоне такого решения будет «сложно преуспеть». Выбранная Милеем политика, считает сенатор, может провалиться «на глазах у всего мира».

До этого президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) об отказе вступать в группу.

Ранее сообщалось, что Россия выступает категорически против передачи или продажи Аргентиной Киеву вертолетов Ми-171E, которые южноамериканская республика раньше использовала на антарктических проектах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами