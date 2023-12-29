В Совфеде заявили о риске провала проамериканской политики Аргентины после отказа от БРИКС

Аргентина после отказа от вступления в БРИКС рискует усугубить и без того катастрофическое положение в экономике, при этом решение аргентинского президента Хавьера Милея отказаться от вступления в БРИКС и сближения с РФ и КНР говорит о «проамериканской модели поведения» страны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Заявив об ориентации на США и отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения в БРИКС, президент Аргентины Хавьер Милей превращает ее в некую проамериканскую модель поведения в современном мире», - подчеркнул Пушков.

По его словам, «экономическое положение Аргентины катастрофическое», поэтому стране на фоне такого решения будет «сложно преуспеть». Выбранная Милеем политика, считает сенатор, может провалиться «на глазах у всего мира».

До этого президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) об отказе вступать в группу.

Ранее сообщалось, что Россия выступает категорически против передачи или продажи Аргентиной Киеву вертолетов Ми-171E, которые южноамериканская республика раньше использовала на антарктических проектах.