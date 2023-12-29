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Россия надеется, что Аргентина не будет отправлять оружие Украине

Посол в Аргентине Феоктистов: РФ против передачи российских вертолетов Киеву

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Alex Brandon/AP

Россия выступает категорически против передачи или продажи Аргентиной Киеву вертолетов Ми-171E, которые южноамериканская республика раньше использовала на антарктических проектах. Об этом ТАСС заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Мы категорически против передачи оружия <...> в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — утверждает дипломат.

По его словам, на данный момент воздушные судна находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта. Помимо того, отправка их на Украину противоречила бы обязательствам страны в контексте сертификата конечного пользователя.

На инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея прилетал президент Украины Владимир Зеленский. Однако после этого визита не сообщалось о заключении каких-либо соглашений между странами в отношении поставок или продажи аргентинских вооружений.

До этого посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что новые власти Аргентины не будут пересматривать соглашения с Россией.

Российский дипломат добавил, что провел полуторачасовую встречу с главой МИД Аргентины Дианой Мондино в посольстве, в ходе которой стороны согласились, что у властей Аргентины «сохраняется особое отношение» к России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный.

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