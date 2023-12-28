Республиканцы заподозрили Байдена в сговоре с сыном Хантером

Представители Республиканской партии США, заседающие в конгрессе, намерены проверить, препятствовал ли американский президент Джо Байден парламентскому расследованию. Соответствующее письмо Белому дому направили главы комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета палаты представителей Джеймс Комер и Джим Джордан.

Конгрессмены напомнили, что в декабре сын президента Хантер Байден отказался явиться по повесткам на закрытые слушания по делу об импичменте отца. Свое решение Хантер обосновал тем, что считает расследование республиканцев против Джо незаконным. Он также заявил, что готов давать показания только на открытых слушаниях. В то же время в пресс-службе Белого дома утверждали, что Джо Байден был заранее осведомлен о заявлениях сына.

По мнению парламентариев, это может говорить о том, что Джо Байден сознательно убедил сына отказаться от явке по повесткам, а подобное чревато судебным преследованием и импичментом. Конгрессмены потребовали от Белого дома предоставить документы о возможных консультациях между помощниками президента и Хантером Байденом на тему слушаний в конгрессе.

13 декабря республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

До этого комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее Fox News включил Джо Байдена в число главных политических неудачников страны.