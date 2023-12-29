В России дали оценку состоянию отношений с Арменией

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что отношения Москвы и Еревана оказались в неоднозначном состоянии к концу 2023 года, передает News.am. По его словам, речь идет не только о негативных оценках.

«Если попытаться сравнить то, что происходит в наших отношениях сейчас, с тем, что происходило в прошлые годы, то можно сказать, что за всем этим надо наблюдать с пониманием. Когда речь идет о сложных отношениях, непонимании, конечно, все это очень необычно и бессмысленно. Я считаю, что нужно воспринять то, что сейчас происходит <...> В плане наших отношений прошедший год можно оценить неоднозначно, причем не только с отрицательной точки зрения. Нам определенно следует сохранить положительную перспективу», — пояснил Копыркин.

Он добавил, что отношения России и Армении строятся на контактах между людьми и общности, которая сохранилась. Копыркин подчеркнул, что взаимодействие сторон имеет хорошую основу — это подтверждает их совместное участие в некоторых интеграционных объединениях.

Ранее в России предупредили Армению о последствиях при углублении диалога с НАТО.