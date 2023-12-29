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Евросоюз идет на поводу у США в вопросах безопасности

Постпред Ульянов: ЕС идет на поводу у США в вопросах безопасности

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Yves Herman/Reuters

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Евросоюза идут на поводу у США, в том числе в вопросах безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности», — сообщил Ульянов.

Ранее Ульянов заявил, что дальнейшие ошибки Евросоюза могут привести к росту недовольства в объединении.

До этого министры финансов стран Евросоюза договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить «дальнейшую стабильность и рост» европейской экономики. В публикации отмечается, что Совет ЕС согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост. В испанском представительстве в Совете ЕС назвали новые правила «сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов».

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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