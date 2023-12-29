В Германии решили финансировать Украину без Венгрии

В кабмине Германии считают, что Европейский союз может финансировать Украину без согласия на то Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Германии Кристиана Вагнера.

«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — заявил Вагнер.

По словам представителя кабмина Германии, в следующем году ФРГ будет пытаться организовать финансовую поддержку для Украины в составе так называемой группы ЕС-26, то есть без Венгрии. Вагнер признал, что для этого требуются дальнейшие консультации в Брюсселе.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе.

Отмечается, что Шмыгаль предложил встретиться в январе, не дожидаясь встречи, которая по плану должна состояться в феврале следующего года.

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