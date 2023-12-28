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Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля в Гайану

МИД Венесуэлы осудил прибытие британского военного корабля в Гайану

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Ivan Alvarado/Reuters

Венесуэла решительно осуждает прибытие патрульного корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны, заявление министерства иностранных дел было размещено на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х.

«Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает прибытие патрульного корабля HMS Trent ВМС Великобритании к берегам Гайаны», — указывает МИД южноамериканской страны.

Согласно заявлению министерства, данный шаг представляет собой прямую угрозу миру в регионе. МИД требует прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо.

В тексте заявления говорится, что присутствие военного корабля опасно, так как сопровождается заявлениями политиков и военных, которые пытаются вмешаться в территориальный спор.

24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуров ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о проведенных переговорах с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али касательно ситуации вокруг района Эссекибо.

9 декабря Мадуро подписал декреты, которые включают спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.

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