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Лавров заявил, что Россия будет внедрять культуру БРИКС в мировые дела

Лавров: Россия будет постепенно внедрять «бриксовскую» культуру в мировые дела

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Gianluigi Guercia/Reuters

Российская Федерация будет постепенно внедрять «бриксовскую культуру» в мировую политику на фоне большого интереса стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, 27 желающих государств находятся «в очереди на получение хотя бы статуса государства – партнера» БРИКС. Министр пояснил, что быстро принять всех заинтересованных в объединение не представляется возможным.

«Мы будем постепенно внедрять бриксовскую культуру в глобальную политику», — отметил он.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Аргентина взяла время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный. Лавров отмечал, что Россия во время своего председательства в 2024 году будет работать над улучшением позиций БРИКС как опоры многополярного мира.

Ранее Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС.

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