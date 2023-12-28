Лавров заявил, что Россия будет внедрять культуру БРИКС в мировые дела

Российская Федерация будет постепенно внедрять «бриксовскую культуру» в мировую политику на фоне большого интереса стран к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, 27 желающих государств находятся «в очереди на получение хотя бы статуса государства – партнера» БРИКС. Министр пояснил, что быстро принять всех заинтересованных в объединение не представляется возможным.

«Мы будем постепенно внедрять бриксовскую культуру в глобальную политику», — отметил он.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Аргентина взяла время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный. Лавров отмечал, что Россия во время своего председательства в 2024 году будет работать над улучшением позиций БРИКС как опоры многополярного мира.

Ранее Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС.