В ЦИК назвали число доверенных лиц Путина на выборах президента России

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц президента России Владимира Путина из 346 человек на предстоящих выборах главы государства. Ее слова на заседании комиссии передает ТАСС.

По словам Будариной, 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина, а 26 декабря документы для регистрации его доверенных лиц поступили в ЦИК России.

До этого председатель комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который стал кандидатом от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах, заявил, что не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина в ходе электорального процесса.

26 декабря стало известно, что депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.