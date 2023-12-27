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Экс-глава МВД Украины обвинил Запад в превращении страны в «анти-Россию»

Экс-глава МВД Украины Захарченко: Запад превратил страну в форпост борьбы с РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Западные страны приложили максимум усилий, чтобы превратить Украину в «форпост» борьбы с РФ. Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, передает ТАСС.

Он отметил, что пришел к соответствующему выводу при анализе причин эскалации конфликта между Киевом и Москвой. При этом, по словам Захарченко, в основе данных событий лежит политика США и их союзников.

Как сказал экс-министр, западные государства начали работу по созданию «форпоста» борьбы с РФ сразу после распада СССР. В результате Украина превратилась в некую «анти-Россию», отметил он.

«Абсолютно уверен, что вооруженный государственный переворот на Украине, осуществленный в феврале 2014 года, был тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных сетецентрических технологий при непосредственном руководстве западных стран», — сказал Захарченко, выступая на заседании Совета безопасности ООН по «формуле Аррии».

Он добавил, что ответственность за события девятилетней давности несут США и Великобритания. То же касается Германии, Польши и в меньшей степени Грузии с прибалтийскими государствами.

Заседания Совета безопасности ООН по «формуле Аррии» представляют собой неформальные встречи, организуемые по инициативе одного или нескольких членов структуры. Целью данных совещаний является откровенный обмен мнениями с участием лиц, которых было бы полезно заслушать в рамках обсуждения того или иного вопроса.

Ранее на Украине рассказали, сколько страна получила денег от западных держав после начала российской специальной военной операции (СВО).

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