В США заявили об изменении стратегии западных стран по Украине

США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и европейского дипломата.

По словам автора статьи, в случае проведения переговоров западные государства могут согласиться на уступки РФ. При этом причиной для такого развития событий послужил провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в публикации.

По информации журналистов, сейчас США и их союзники нацелены на строительство фортификационных сооружений в зоне боевых действий и передачу украинским властям дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). Более того, в западных столицах начали говорить о восстановлении военно-промышленного комплекса Украины, чтобы сократить внешние финансирования нужд украинской армии.

«Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация [президента США Джо] Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании вооруженного конфликта», — обращает внимание Politico..

Однако действующий хозяин Белого дома не может позволить себе публично признать провал своего внешнеполитического курса, объявив о его корректировке. По словам авторов статьи, из-за предстоящих выборов подобные заявления представляют для Байдена определенный «политический риск».

Ранее в Европе обратили внимание на изменение позиции президента США по вопросу финансирования Украины.