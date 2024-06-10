Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич может возглавить «Химки». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, российский специалист входит в шорт-лист потенциальных кандидатов на вакантную должность, которая освободилась после отставки Андрея Талалаева.

По итогам первенства Первой лиги подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25. Химчане выиграли турнир, набрав по итогам 34 туров 66 очков, опередив дагестанский клуб на пять баллов.

Судьба чемпионства в РПЛ решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович может вернуться в РПЛ.