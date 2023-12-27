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Армении и Азербайджану предстоит согласовать окончательный текст мирного договора

Глава МИД Армении Мирзоян: текст договора о мире с Азербайджаном не согласован

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РИА «Новости»

Ереван и Баку пока не согласовали окончательный текст соглашения о мире между странами. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс».

В среду, 27 декабря, глава внешнеполитического ведомства провел совместную пресс-конференцию с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом. Мероприятие состоялось в Ереване.

«Окончательного текста соглашения о мире нет, и никто не может сказать, что там будет в результате переговоров», — подчеркнул Мирзоян, отвечая на вопросы представителей СМИ.

При этом он добавил, что переговоры еще продолжаются. Как сказал министр, в настоящее время Армения и Азербайджан рассматривают возможность включить в проект соглашения карты с нанесенными на них границами республик.

Как пояснил Мирзоян, таким образом стороны хотят зафиксировать принцип демаркации и делимитации границ. Это необходимо для обеспечения предсказуемости соответствующего процесса, уточнил он.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров политики обсудили вопросы, связанные с подписанием мирного договора.

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь Армении и Азербайджану финализировать соглашение о мире.

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